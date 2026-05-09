Nuovi rilievi sono stati condotti sull’alibi dell’indagato nel caso di Garlasco, mentre emergono sospetti legati a possibili casi di corruzione. Le indagini si concentrano anche sulla questione di chi abbia effettivamente emesso lo scontrino del parcheggio a Vigevano. Sono stati inoltre esaminati i pagamenti effettuati tra la famiglia dell’indagato e la Procura, senza che siano state ancora rese note ulteriori dettagli.

? Punti chiave Chi ha realmente emesso lo scontrino del parcheggio a Vigevano?. Come sono stati gestiti i pagamenti tra la famiglia e la Procura?. Perché le intercettazioni citano il procuratore di Pavia Mario Venditti?. Quali prove potrebbero portare alla revisione del processo per Alberto Stasi?.? In Breve Intercettazione del 17 marzo 2025 cita il procuratore Mario Venditti.. Ipotesi pagamenti tra 50 e 60 mila euro tra il 2016 e il 2017.. Avvocata Giada Bocellari prepara istanza di revisione per Alberto Stasi.. Scontro su scontrino parcheggio Vigevano emesso il 13 agosto 2007.. I nuovi rilievi dei Carabinieri di Milano sul caso Garlasco mettono in discussione l’alibi di Andrea Sempio, suggerendo che lo scontrino del parcheggio a Vigevano risalente alla mattina del 13 agosto 2007 possa essere stato emesso dalla madre e non dall’indagato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco: nuovi rilievi sull’alibi di Sempio e sospetti di corruzione

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Cappa: Garlasco tra nuovi rilievi e audio sospetti - FarWest 21/04/2026

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