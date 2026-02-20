Garlasco giallo sull’alibi | lo scontrino di Sempio è autentico ma è stato lui a ritirarlo?

Il fatto che lo scontrino di Sempio sia autentico ha sollevato nuovi dubbi sulla sua presenza quella mattina a Vigevano. La relazione tecnica consegnata alla Procura di Pavia conferma la validità del documento, ma non chiarisce chi l’ha effettivamente ritirato. Sempio, infatti, sostiene di essere stato in un altro luogo, mentre il documento potrebbe indicare il contrario. La polizia ora indaga per verificare se l’uomo fosse realmente sul luogo del delitto o se qualcuno abbia usato il suo nome. La vicenda si complica con questa nuova evidenza.

Ultimi sviluppi sul caso Garlasco. Giovedì 19 febbraio gli avvocati di Andrea Sempio hanno consegnato alla Procura di Pavia una relazione tecnica sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, stampato proprio la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. L’obiettivo era quello di dimostrarne l’autenticità. Garlasco e lo scontrino contestato. Sempio, oggi 37enne e indagato per omicidio in concorso, ha sempre sostenuto di essersi recato a Vigevano quella mattina. Dopo aver atteso il rientro della madre dal supermercato, sarebbe partito in auto verso una libreria. Avrebbe parcheggiato, ritirato il ticket dalla macchinetta automatica, trovato il negozio chiuso e sarebbe tornato a Garlasco.🔗 Leggi su Panorama.it

