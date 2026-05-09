Nelle indagini sulla vicenda di Garlasco sono stati raccolti nuovi elementi che riguardano il movente di Sempio, tra cui video e dettagli sulla sua ossessione. Si indaga su come sia stato violato il sistema di protezione digitale con password e su chi abbia consentito l'accesso ai file attraverso una chiavetta USB. Le autorità stanno cercando di chiarire questi aspetti per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla scoperta degli indizi.

? Domande chiave Come è stato violato il segreto digitale protetto da password?. Chi ha permesso l'accesso ai video tramite la chiavetta USB?. Perché le dichiarazioni di Marco Poggi sono risultate poco coerenti?. Come il soliloquio registrato in auto ha svelato il movente?.? In Breve Intercettazione soliloquio registrato da Sempio il 14 aprile 2025.. Accesso ai video tramite computer o chiavetta USB da 2GB.. Incongruenze nelle dichiarazioni fornite da Marco Poggi.. Analisi del movente basata su filmati intimi del 2007.. I carabinieri hanno delineato una nuova e inquietante ricostruzione del movente legata all’omicidio di Chiara Poggi, individuando in Andrea Sempio il soggetto che avrebbe agito spinto da un’infatuazione e dal controllo di materiale video privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, nuovi indizi: il movente di Sempio tra video e ossessione

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Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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