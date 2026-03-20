Tutto da rifare Garlasco arma killer movente | nuovi indizi e dubbi

Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé con nuovi indizi che riaccendono dubbi e interrogativi. La procura ha raccolto elementi riguardanti l’arma, il possibile killer e il movente, lasciando ancora molte domande senza risposta. Le indagini riprendono con nuovi spunti, mentre il processo si avvicina a un punto di svolta. La vicenda continua a suscitare interesse e discussioni pubbliche.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, riaccendendo dubbi e interrogativi su uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. A riaprire il dibattito sono state le dichiarazioni rilasciate durante una diretta televisiva, che hanno rimesso in discussione una delle certezze investigative più radicate. Si tratta di un passaggio che potrebbe cambiare radicalmente la lettura dell’omicidio di Chiara Poggi, spostando il focus su elementi finora rimasti in secondo piano. >> “Cosa ho visto quella mattina”. Garlasco, la relazione del medico arrivato per primo a casa Poggi Nel corso della trasmissione Mattino 5, il professor Fortuni ha analizzato nel dettaglio le ferite riportate dalla vittima, soffermandosi in particolare sulla loro natura e compatibilità con le ipotesi finora avanzate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati “Orario, arma e killer”. Garlasco, depositata la perizia della dottoressa CattaneoA quasi vent’anni da quel delitto che sconvolse l’Italia intera, il caso Garlasco continua a far discutere e a dividere. Garlasco, nuovi dubbi sull'ora del decesso di Chiara Poggi, medico legale Fortuni: "Morta attorno alle 11, cambia tutto"L'assenza di rigor e livor mortis posticiperebbe l'orario della morte di Chiara di un paio d'ore rispetto a quanto era già stato dichiarato, evidenza... Delitto di Garlasco, le ultime novità - 1mattina News 03/11/2025 Tutto quello che riguarda Tutto da rifare Garlasco arma killer... Argomenti discussi: L'avvocato della famiglia di Chiara Poggi: Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti. Garlasco, il medico legale a Zona Bianca: Scenario tutto da riscrivere. Cosa sappiamo oggiAl momento il caso Garlasco, dal punto di vista medico-legale, è tutto da riscrivere. A dirlo a Zona Bianca Vittorio Fineschi, il consulente tecnico nominato dal tribunale. Al di là delle polemiche ... iltempo.it Delitto di Garlasco/ Palmegiani: Sempio a processo? Si rifà tutto da capo: si ricomincia dalla BermaniPalmegiani, consulente di Andrea Sempio, è stato ospite ieri di Quarta Repubblica per parlare di Garlasco: scopriamo che cosa ha detto C’era anche Palmegiani ieri sera a Quarta Repubblica, su Rete 4, ... ilsussidiario.net