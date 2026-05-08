Gli atti giudiziari relativi all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, rivelano che il movente dell’omicidio sarebbe legato a video intimi. Secondo le indagini condotte dai carabinieri e dalla Procura di Pavia, questa sarebbe la causa che avrebbe scatenato la furia omicida di Andrea Sempio. Le carte processuali forniscono dettagli su come la scoperta di quei video avrebbe influito sul comportamento dell’indagato.

AGI - Negli atti frutto del lavoro dei carabinieri e della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l' infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, il movente di Sempio: i video intimi e la furia omicida

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