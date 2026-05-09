Nelle ultime settimane sono stati diffusi nuovi dettagli dalle indagini dei Carabinieri su Garlasco riguardo alle attività dei fratelli Poggi. Le intercettazioni tra Marco e Giuseppe Poggi mostrano come i due abbiano cercato di ostacolare le indagini della Procura di Pavia, tentando di bloccare l’accesso a determinati documenti e di influenzare le testimonianze. Questi elementi sono stati acquisiti nel corso delle indagini in corso.

? Punti chiave Cosa emerge dalle intercettazioni tra Marco e Giuseppe Poggi?. Come hanno tentato i familiari di bloccare la Procura di Pavia?. Perché i carabinieri parlano di manovre per intimidire gli inquirenti?. Quali conseguenze avrà la segnalazione alla Procura Generale di Milano?.? In Breve Intercettazione del 14 maggio 2025 tra Marco e Giuseppe Poggi.. Legali Tizzoni e Compagna contestano indagini della stazione Milano Moscova.. Segnalazione alla Procura Generale di Milano per bloccare Pavia.. Difesa accusa legami impropri tra investigatori e ambiente giornalistico.. I carabinieri hanno riportato elementi inquietanti nella loro informativa finale riguardante il caso di Garlasco, dove i familiari di Chiara Poggi avrebbero discusso strategie per ostacolare le indagini su Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, l’ostruzionismo dei Poggi: i nuovi dettagli dei Carabinieri

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Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, l’ostruzionismo dei Poggi alla nuova indagine: Marco sfidò i Carabinieri; Garlasco, choc nelle carte. Il Tg1: Marco Poggi ostile con gli inquirenti. L'accusa ai carabinieri: Mi state influenzando; Garlasco, Carabinieri di Milano: Grande superficialità nelle prime indagini su Sempio. I documenti ‘sfuggiti’ su Stasi; Garlasco, i Carabinieri: Gli ex legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi.

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