Garlasco la testimonianza di uno dei carabinieri entrati nella villetta dei Poggi | Una quantità di sangue impressionante
Un carabiniere ha raccontato di aver trovato una quantità impressionante di sangue nella villetta di Garlasco, il giorno del delitto. La testimonianza rivela come la scena del crimine fosse particolarmente violenta e sconvolgente, lasciando interdetti gli agenti. La testimonianza si aggiunge alle prove raccolte nel corso delle indagini, rafforzando l’ipotesi di una scena del delitto cruenta e devastante. Gli investigatori continuano a cercare dettagli che possano chiarire la sequenza degli eventi e il movente dietro quella tragica notte.
A distanza di anni, i dettagli del delitto di Garlasco continuano a delineare il profilo di una tragedia che ha segnato la cronaca nera italiana. Recentemente, l’ex maresciallo dei Carabinieri Roberto Pennini, intervenendo come ospite nel programma televisivo Mattino Cinque, ha ripercorso i momenti drammatici del primo intervento all’interno della villetta dei Poggi, situata in via Pascoli. Il suo racconto, vivido e carico di emozione, ha restituito la dimensione dell’orrore scoperto quel 13 agosto del 2007, un giorno in cui Chiara Poggi perse la vita in circostanze brutali. Leggi anche: Garlasco, Roberta Bruzzone entra nella villetta del delitto: “Ci sono anomalie” L’ex sottufficiale ha ricordato come, nonostante fosse il suo giorno di riposo, venne richiamato in servizio dai colleghi per una necessità specifica e urgente: documentare fotograficamente la scena del crimine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"Una quantità di sangue impressionante", la testimonianza choc di uno dei carabinieriI carabinieri di Garlasco hanno descritto una scena scioccante alla prima visita nella villetta di via Pascoli.
Garlasco, i carabinieri che entrarono nella villetta: "C'era un quantità di sangue impressionante"I carabinieri sono entrati nella villetta di Garlasco e hanno trovato una scena sconvolgente, con una quantità di sangue che ha lasciato tutti senza parole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
