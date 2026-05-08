Garlasco Venditti indagato per corruzione | rumors la settimana della svolta?

Nella cittadina di Garlasco si stanno avvicinando alle fasi finali le indagini condotte dalla Procura di Brescia riguardo a un caso di corruzione che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio e l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Le accuse prevedono che Venditti avrebbe ricevuto favori per chiudere un'indagine su Sempio legata all'omicidio di una giovane donna. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e sollevato interrogativi sulla trasparenza delle procedure giudiziarie.

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È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti "per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio" nella prima indagine su Garlasco e sull'omicidio di Chiara Poggi. I pm bresciani Donato Greco e Alessio Bernardi la prossima settimana riceveranno l'informativa finale della Polizia giudiziaria e poi firmeranno la chiusura indagini per poi decidere se archiviare o procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Un'inchiesta che si basa soprattutto sul pizzino trovato in un quaderno rubrica a casa della....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Venditti indagato per corruzione: rumors, la settimana della svolta? Notizie correlate Garlasco, la Procura di Brescia pronta a chiudere inchiesta su presunta corruzione di VendittiLa Procura di Brescia si prepara a chiudere l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto... Garlasco, il “pizzino” a casa Sempio e la corruzione di Venditti: i pm di Brescia pronti a chiudere le indaginiBrescia, 7 maggio 2026 – È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, Brescia chiude le indagini sull’ex procuratore Venditti pagato dai Sempio; Garlasco, il pizzino a casa Sempio e la corruzione di Venditti: i pm di Brescia pronti a chiudere le indagini; Garlasco, la Procura di Brescia pronta a chiudere inchiesta su presunta corruzione di Venditti; Garlasco, corruzione di Venditti: verso il processo Così le nuove inchieste si intrecciano. Garlasco, corruzione di Venditti: verso il processo Così le nuove inchieste si intreccianoTutto parte da un pizzino trovato in una rubrica a casa della famiglia Sempio. La frase riporta: «Venditti gip archivia per 20-30 euro». Mentre sul retro del foglio si legge: ... ilmessaggero.it Garlasco, chiusa l’inchiesta su Andrea Sempio: ora è formalmente indagato per l’omicidio di Chiara PoggiLa Procura di Pavia accusa Sempio di omicidio volontario aggravato. Gli atti saranno trasmessi anche alla Procura Generale di Milano per le valutazioni sulla revisione della condanna di Alberto Stasi ... affaritaliani.it La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest facebook Garlasco, lo show che non finisce mai x.com