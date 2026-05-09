Garlasco l' intercettazione integrale sullo scontrino | cosa dicono davvero i genitori di Sempio

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Spero che ciò non accada perché io, questo fatto atroce, non l'ho commesso". A 'Quarto Grado', su Retequattro, Gianluigi Nuzzi ha letto un commento di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Parlando con delle persone a lui vicine, Sempio ha commentato così la possibilità di.🔗 Leggi su Today.it

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INTERCETTAZIONE SPIEGATA (TRADOTTA) tra Poggi e Cappa: Cosa dicono davvero

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Temi più discussi: Garlasco, l'intercettazione integrale sullo scontrino: cosa dicono davvero i genitori di Sempio; Garlasco, clamorosa svolta. Sempio intercettato: Ho visto il video di Chiara e Alberto. Il racconto del presunto approccio andato male; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Garlasco, perché i soliloqui possono incastrare Sempio: cosa dicono la legge e i precedenti.

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