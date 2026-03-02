Garlasco Sempio | Testimoni sullo scontrino? Se ci sono dicono balle

A Garlasco, Andrea Sempio ha dichiarato che i testimoni che fanno riferimento a uno scontrino potrebbero mentire se ci sono delle discrepanze. La sua presenza nelle trasmissioni televisive di approfondimento è aumentata negli ultimi mesi, con interviste che si sono succedute con regolarità. Sempio ha espresso questa opinione durante un intervento pubblico, senza fornire dettagli aggiuntivi o motivazioni.

L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi intervistato da Nicola Porro ha ribadito la propria verità: "Ho raccontato quello che ho fatto, non cambio versione" Continuano le interviste televisive di Andrea Sempio, che negli ultimi mesi ha intensificato la sua presenza nei programmi di approfondimento. L’ultima apparizione è di questa sera a Quarta Repubblica, intervistato da Nicola Porro, per raccontare ancora la sua versione dei fatti sull’omicidio di Garlasco, che lo vede attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Posto che esiste già un condannato, che è Alberto Stasi, Sempio è finito nel mirino della procura di Pavia che sta approfondendo la sua posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio: "Testimoni sullo scontrino? Se ci sono dicono balle" Sempio al contrattacco sullo scontrino: "L'ho fatto io, i testimoni dicono bugie"A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a far discutere tra sviluppi giudiziari, nuove perizie e... Garlasco, la smentita di Cassese su Sempio: cosa ha detto sullo scontrinoOspite a Quarto Grado, Gennaro Cassese ha smentito uno degli elementi base dell'alibi di Andrea Sempio. Caso Garlasco, Sempio e l'alibi dello scontrino - Vita in Diretta 22/10/2025 Contenuti utili per approfondire Garlasco. Temi più discussi: Garlasco in Tv, la svolta sull’aggressione di Chiara Poggi e l’enigma della cornetta del telefono; Garlasco in TV, Federica Panicucci risponde a tono all'avvocato Cataliotti: Sembra vi stiate arrampicando sugli specchi; Delitto di Garlasco/ Cataliotti: Ecco perchè abbiamo consegnato i due scontrini alla procura; Sempio scontrino decisivo incrina alibi e riapre dubbi sull’omicidio. Quarta Repubblica, Sempio contrattacca sullo scontrino: L'ho fatto io, i testimoni dicono bugieA quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a far discutere tra sviluppi giudiziari, nuove perizie e ... iltempo.it Garlasco, Sempio e l'alibi dello scontrino: «L'ho fatto io, chi dice il contrario dice balle»«Ribadisco, quello scontrino l'ho fatto io. Testimoni che dicono che me l'hanno dato, che sanno, che me l'ha passato qualcun altro, li vorrei vedere. Se ci sono, ... ilmattino.it Garlasco, Sempio e l'alibi dello scontrino: «L'ho fatto io, chi dice il contrario dice balle» x.com Quarto Grado. . Delitto di Garlasco, la consulenza della dottoressa Cattaneo potrebbe spostare l’ora della morte di Chiara Poggi È questo cosa potrebbe cambiare per Alberto Stasi IL #Quartogrado social a Carmelo Abbate - facebook.com facebook