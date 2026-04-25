Garlasco dallo scontrino all' impronta 33 | tutti i punti del delitto che la nuova indagine mette in discussione

Una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi sta mettendo in discussione alcuni elementi del caso. La procura non ha ancora reso pubblici tutti i dettagli, ma si stanno esaminando punti come lo scontrino e l’impronta 33. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con indagini ancora in corso e nessun dettaglio ufficiale divulgato finora.

L’impronta 33 sul muro, le frasi, un nuovo orario che ricollocherebbe la scena del delitto. E poi c’è il movente, uno dei punti che non era mai emerso sul delitto di Chiara Poggi ma di cui, adesso, i magistrati che indagano Andrea Sempio per concorso in omicidio sarebbero certi. La procura di Pavia non ha ancora scoperto tutte le carte a carico dell’amico di Marco Poggi, unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta su Garlasco, ma nel giro delle prossime settimane il quadro complessivo delle prove di reato raccolte in questi mesi emergerà quando verrà notificato a Sempio l’avviso di conclusione delle indagini., Un atto che con ogni...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, dallo scontrino all'impronta 33: tutti i punti del delitto che la nuova indagine mette in discussione Garlasco Scoop. Andrea Sempio confessa: L’impronta 33 è mia. Delitto Chiara Poggi Notizie correlate Delitto di Garlasco, la verità del perito di Stasi sull'impronta 33Il chimico forense Oscar Ghizzoni, su incarico della difesa di Alberto Stasi, ha firmato una consulenza sull’impronta 33 e l’ha depositata alla... Garlasco, consulente dei Poggi Dario Redaelli: “L’arma del delitto presa dalla cucina, impronta 33 non attribuibile” – VIDEONel corso del suo intervento, Redaelli ha affrontato in particolare il tema dell’arma, ribadendo una propria convinzione sulla sua provenienza: "Con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carte; Garlasco in Tv, il ‘nodo’ della traccia 61 dietro i nuovi approfondimenti genetici. Cosa può scagionare Stasi; Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio sul presunto depistaggio delle indagini. Incontro tra Procure sull’asse Milano-Pavia; Delitto di Garlasco, ho fatto in moto la strada che Sempio racconta di aver fatto in macchina: non sono mai stato Valentino Rossi, ma Andrea era Ayrton Senna (a 19 anni). Garlasco, dallo scontrino all'impronta 33: tutti i punti del delitto che la nuova indagine mette in discussioneL’impronta 33 sul muro, le frasi, un nuovo orario che ricollocherebbe la scena del delitto. E poi c’è il movente, uno dei punti che non era mai emerso sul delitto di Chiara Poggi ma di cui, adesso, i ... msn.com Garlasco, Andrea Sempio e i dubbi sulle versioni della mamma | Dallo scontrino alla spesa: cosa non torna inDelitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Lo Stato delle Cose mentre montano i dubbi sulle versioni della mamma: cosa non torna dallo scontrino alla spesa Un anno dopo l’apertura dell’indagine che lo ... ilsussidiario.net Garlasco, nuovo colpo di scena: depositato un esposto per tentato depistaggio delle indagini - facebook.com facebook La cartella MILITARE, quante schifezze hanno detto contro Stasi #Garlasco x.com