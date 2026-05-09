A Garlasco, gli investigatori hanno descritto l’impronta 33, un palmo destro trovata sul muro delle scale di una villetta di via Pascoli, come quella che “faceva senso”. Questa impronta, considerata dagli esperti del Ris in modo particolare, è stata analizzata come elemento chiave nel caso. La sua presenza ha attirato immediatamente l'attenzione degli inquirenti, che hanno iniziato a indagare sui dettagli e sui possibili collegamenti con l’indagine in corso.

L’impronta 33, un palmo destro stampato sul muro delle scale della villetta di via Pascoli, è da subito apparsa agli investigatori del RIS come “quella che faceva senso”, così la definisce uno degli investigatori. A colpire non è solo la posizione, ma le sue caratteristiche. Si trova sul vano scala, poco sopra il punto in cui venne lanciato il corpo di Chiara Poggi. Secondo la dinamica ricostruita, l’assassino, impegnato a spostare il cadavere in una scala ripida, tortuosa e senza corrimano, si sarebbe appoggiato proprio lì con la mano destra, in un punto più alto del normale per via dell’ingombro del corpo. Durante una discesa ordinaria, invece, ci si appoggerebbe naturalmente all’altezza del busto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ìmpronta 33 "faceva senso": le parole di uno degli investigatori

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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