A Garlasco, gli investigatori hanno analizzato un'impronta del numero 33 trovata sulla scena del crimine, collegandola a un sospettato. Il ricordo dei primi carabinieri presente sul luogo rivela che il segno lasciato non sembrava casuale, e la posizione del palmo non indicava un gesto di asciuttezza. Gli inquirenti hanno confrontato questa impronta con altre tracce, tra cui quelle di scarpe e di mani, per ricostruire la dinamica dei fatti.

"Faceva senso" quell'impronta di mano sul muro bianco, qualche gradino più sopra rispetto a dove giaceva il corpo massacrato di Chiara Poggi. Così uno dei primi investigatori a lavorare al delitto di Garlasco, nel 2007, ha descritto l'ormai nota "impronta dattiloscopica 33". Una traccia "lasciata da mano bagnata" che, inizialmente ignorata e poi rovinata dall'uso della ninidrina, non ha consegnato nessun elemento per la risoluzione del caso. Almeno fino a ora. Per gli inquirenti si tratta infatti in maniera inequivocabile di una traccia lasciata dal killer, nella loro lettura il 38enne Andrea Sempio, nell'atto di sporgersi dall'alto per guardare "il lavoro compiuto".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'impronta 33 e il ricordo dei primi carabinieri: "Faceva senso, non è segno di un palmo asciutto"

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