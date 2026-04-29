Caso Garlasco | nuovi scoop e il mistero dell’impronta 33

A Roma, un esperto ha presentato un nuovo volume dedicato all’impronta 33 e al caso Sempio, mentre a Montecitorio si è svolto un dibattito sull’influenza del sentiment digitale nelle indagini giudiziarie. Nel frattempo, si susseguono nuove notizie sul caso Garlasco, con particolare attenzione al mistero che circonda l’impronta 33. Le discussioni affrontano i risvolti tecnici e investigativi legati alle prove e alle analisi forensi.

?? Cosa sapere A Roma Rondinelli presenta il volume sull'impronta 33 e il caso Sempio. Il dibattito a Montecitorio analizza l'impatto del sentiment digitale sulle indagini giudiziarie. A Roma, presso la ClubHouse di CEOforLIFE in piazza di Montecitorio 116, la giornalista del Tg1 Rondinelli ha presentato il volume L'impronta, un'analisi cronistica del caso Garlasco che scava nelle pieghe giudiziarie e sociali di uno degli eventi più dibattuti d'Italia. Il fulcro della discussione si è c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: nuovi scoop e il mistero dell’impronta 33 Garlasco, il mistero dietro allo scontrino e il senso delle indiscrezioni Notizie correlate Garlasco, il mistero dell'impronta 97F lasciata forse dall'assassino di Chiara Poggi: "Mai stata analizzata"Nel caso del delitto di Garlasco si continua a discutere del mistero sull’impronta 97F, che forse sarebbe stata lasciata dall’assassino di Chiara... Leggi anche: Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta “fantasma” al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Garlasco, l'inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a Stasi. Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta fantasma al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppiTra file informatici recuperati, tracce mai analizzate a fondo e nuove perizie genetiche, l'omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere. Un labirinto investigativo che continua a generare dubbi e c ... panorama.it Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it Tra poco a #Mattino5 gli aggiornamenti sul caso Pierina e torniamo con un'esclusiva su Garlasco Seguiteci anche su Mediaset Infinity https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5 - facebook.com facebook Romiti aggiorna - e avverte - su questa nuova fase del caso Garlasco Garlasco, non si ferma il putiferio creato dalla Bruzzone x.com