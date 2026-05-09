Dopo le indagini, Sempio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel caso di Garlasco. La vicenda, che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, si trova ora in una fase diversa, portando a una nuova discussione sia in ambito giudiziario che mediatico. Le parole di Sempio segnano un nuovo passaggio in un procedimento che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il caso Garlasco entra in una nuova fase destinata a cambiare ancora una volta il dibattito giudiziario e mediatico attorno all’omicidio di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dal delitto, la Procura di Pavia ha chiuso l’inchiesta che vede Andrea Sempio come unico indagato, ipotizzando una ricostruzione completamente diversa rispetto a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulle intercettazioni, sui tabulati telefonici, sull’alibi dello scontrino e perfino su appunti personali trovati nelle agende dell’indagato. Elementi che, secondo gli investigatori, rafforzerebbero il quadro accusatorio costruito negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, le prime parole di Sempio dopo le indagini

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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