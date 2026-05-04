Le indagini sul delitto di Garlasco si concentrano su due ipotesi principali riguardo alla dinamica dell’omicidio. Una versione ipotizza un ingresso in casa attraverso le scale, mentre l’altra suggerisce un intervento vicino al lavandino. Sono stati analizzati dettagli come il percorso dell’aggressore e le tracce trovate sul luogo del delitto, cercando di ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima del decesso.

Riavvolto nuovamente il nastro, lo scenario del delitto di Garlasco ipotizzato dalla Procura di Pavia è ora differente da quello stabilito dai giudici della Cassazione nel 2015, quando è stato condannato definitivamente Alberto Stasi. Se la sentenza degli ermellini stabilisce che Chiara Poggi abbia accolto spontaneamente l’allora fidanzato in casa mentre era ancora in pigiama, con le ipotesi a carico di Andrea Sempio potrebbe essere andata diversamente: l’indagato potrebbe essere entrato approfittando della chiusura senza mandate della porta, utilizzando la maniglia esterna per sorprendere la vittima. La dinamica secondo le indagini su...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, le differenze tra le indagini su Stasi e Sempio dalle scale al lavandino: le 2 ipotesi sull'omicidio

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