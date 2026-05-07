Omicidio di Garlasco chiuse le indagini su Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha concluso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, sospettato di aver ucciso Chiara Poggi. L’accusa si basa su elementi che indicano la presenza di crudeltà e motivi abietti nel delitto. La decisione di chiudere le indagini rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, che ora passerà alla fase processuale.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti.La ricostruzione della procura“Dopo una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Speciale Garlasco: Verso la chiusura delle indagini - Cosa dirà Andrea Sempio, convocato in Procura

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NEWS - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di #Garlasco, l’omicidio di #ChiaraPoggi avvenuto nel 2007. Al centro degli ultimi accertamenti c’è #AndreaSempio, interrogato per diverse ore dai magistrati di Pavia. L’indagato ha scelto di avvalersi della facolt x.com