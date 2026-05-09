Le carte dei carabinieri della Procura di Pavia rivelano il movente che avrebbe spinto Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Negli atti dell'inchiesta vengono dettagliate le circostanze che hanno portato al delitto, specificando come si sia innescato il procedimento che ha portato all'omicidio. La documentazione fornisce una ricostruzione precisa delle motivazioni alla base del fatto di sangue.

Negli atti dell’inchiesta della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Secondo i carabinieri e i pm, il movente è il seguente: "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l'infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, le carte dei carabinieri: "Ecco il movente di Sempio, come si è innescato il delitto"

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