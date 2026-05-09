L’avvocato Ivano Chiesa, noto per aver difeso Fabrizio Corona, ha sorpreso parlando di un caso a Garlasco, solitamente gestito da altri avvocati. Durante una dichiarazione, ha affermato che ci sono molte situazioni simili a quella di Alberto Stasi e ha sottolineato di aver affrontato numerosi casi analoghi nel corso della sua carriera. La sua presenza ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende giudiziarie della zona.

Non era previsto che parlasse. L’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Fabrizio Corona, è uno di quei professionisti che si è sempre tenuto lontano dai casi giudiziari che non conosce in modo approfondito. Ma il caso Garlasco — che in questi giorni è ovunque, nei bar, nei programmi tv, sui social — lo ha raggiunto anche lui. E ha deciso di dire la sua, in un video pubblicato su Instagram questa mattina. Un intervento breve, misurato, che però contiene affermazioni destinate a far discutere. “Se si ritiene che ci sia un innocente in carcere, qualunque sforzo è giustificato”. Chiesa parte dalla premessa che ogni avvocato penalista conosce bene: non si commentano casi che non si conosce a fondo.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Garlasco, l’avvocato Chiesa smonta tutto: “Quanti casi Alberto Stasi ci sono?”

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La ricostruzione fatta nelle nuove indagini è molto precisa e rigorosa, con passaggi su Chiara Poggi e Alberto Stasi toccanti. Intanto, il dottor Stasi andrebbe liberato subito. E complimenti a chi le ha svolte, subendo attacchi di ogni tipo. #Garlasco x.com

Cosa impariamo dalla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi reddit