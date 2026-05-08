L'omicidio di Chiara Poggi rimane al centro dell'attenzione dopo che la Procura di Pavia ha concluso le indagini su Andrea Sempio. L'avvocato di Garlasco, visibilmente emozionato, ha rotto il silenzio, mentre si parla di come stia Alberto, coinvolto nel caso, che si è presentato in condizioni emotive molto tese. La vicenda si sviluppa in un momento di attesa per eventuali sviluppi giudiziari.

Il caso del Omicidio di Chiara Poggi continua a vivere una fase completamente nuova dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio da parte della Procura di Pavia. Le ultime novità investigative stanno infatti riaprendo interrogativi enormi sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, detenuto da oltre dieci anni nel carcere di Bollate. Nelle ultime ore sono state le parole dei suoi legali ad attirare l’attenzione mediatica. Tra dichiarazioni televisive, intercettazioni e nuove consulenze tecniche, il quadro che emerge appare molto diverso rispetto a quello che portò alla condanna dell’ex fidanzato di Chiara Poggi. Secondo la difesa, le nuove indagini starebbero mettendo in discussione alcuni dei pilastri principali dell’impianto accusatorio costruito negli anni passati.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Stasi in lacrime”: Garlasco, l’avvocato rompe il silenzio, come sta Alberto

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La lettera da brividi di Stasi dal carcere: "Lasciate stare…Altro… - facebook.com facebook

Che sia una revisione veloce. Alberto Stasi dovrebbe essere liberato immediatamente. (fonte Corriere). #Garlasco x.com