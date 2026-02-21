Garlasco nuova rivelazione choc di Roberta Bruzzone | Alberto Stasi…

Roberta Bruzzone ha fatto una nuova rivelazione scioccante sul caso di Garlasco, coinvolgendo direttamente Alberto Stasi. Durante una trasmissione televisiva, ha avanzato ipotesi che scuotono ancora di più l’opinione pubblica, mentre la Procura di Pavia prepara i risultati di una consulenza medica chiave. Nei prossimi giorni, si attende l’esito di un incidente probatorio che potrebbe chiarire alcuni dettagli ancora oscuri. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione dei media.

Nuova rivelazione in tv di Roberta Bruzzone sul delitto di Garlasco. Mentre la Procura di Pavia prosegue con gli accertamenti e nei prossimi giorni è attesa la presentazione della consulenza tecnica della dottoressa Cristina Cattaneo nell’ambito dell’incidente probatorio, anche l’analisi mediatica continua a concentrarsi sui punti ancora controversi della vicenda. Di recente la criminologa si è recata nella villetta dei Poggi per un sopralluogo. Un’iniziativa che le ha consentito di verificare direttamente il racconto fornito da Alberto Stasi in merito al ritrovamento del corpo di Chiara. In particolare, Bruzzone ha posto l’attenzione sull’apertura della porta a libro della cantina, evidenziando quelle che, a suo avviso, sarebbero incongruenze nella versione fornita dall’ex fidanzato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

