Garlasco dubbi di Roberta Bruzzone su rapporto tra Stasi e Chiara Poggi | Non è come cercate di far emergere
Roberta Bruzzone mette in dubbio il legame tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, sostenendo che non è come si vuole far credere. Durante la trasmissione
Per Roberta Bruzzone la relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi era “complicata”, con insoddisfazione costante della ragazza per le priorità e il comportamento del fidanzato. Secondo l’esperta, la coppia era affiatata solo in apparenza e la situazione del loro rapporto, ormai “saturo”, potrebbe avere influito sul contesto del delitto di Garlasco. Garlasco, la lettura di Roberta Bruzzone Nell’ultima puntata di “Quarto Grado” su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone ha offerto un’analisi critica della relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, al centro del delitto di Garlasco. Secondo Bruzzone, vista in chiave psicologica e comportamentale, la storia tra i due giovani non filava così “liscia” come in diverse occasioni sarebbe raccontato.🔗 Leggi su Virgilio.it
Omicidio Chiara Poggi, Roberta Bruzzone a Garlasco: “Devo fare un sopralluogo lì”La criminologa Roberta Bruzzone arriverà a Garlasco per un sopralluogo.
Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di StasiRoberta Bruzzone visita per la prima volta la casa Poggi a Garlasco, per chiarire il caso di Alberto Stasi e il mistero sulla porta dello scantinato.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quarto Grado: Garlasco, i dubbi dei genitori di Chiara Poggi Video; Garlasco, Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi: cosa aveva detto di Oscar Ghizzoni; Garlasco in Tv, Nuzzi tuona: Lo spirito medievale non ci appartiene. Bruzzone a casa Poggi smonta il racconto di Stasi; RETEQUATTRO - QUARTO GRADO: 13/2 ORE 21.30: GARLASCO: LA PERIZIA INFORMATICA SUL PC DI CHIARA / CASO PAGANELLI: TUTTI I DUBBI SU MANUELA BIANCHI.
Garlasco, ispezione decisiva di Bruzzone: nuova svolta sul caso PoggiGarlasco, la nuova analisi di Roberta Bruzzone sulla scena del delitto La recente ispezione della villetta di Garlasco da parte della criminologa Robe ... assodigitale.it
Garlasco, Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi: cosa aveva detto di Oscar GhizzoniCaso Garlasco, Gialuigi Nuzzi ritratta su Oscar Ghizzoni dopo le critiche sulla sua formazione professionale. Ho sbagliato, chiedo scusa ... virgilio.it
"Non è questa relazione meravigliosa che cercate di far emergere" Oramai è un appuntamento fisso del venerdì sera, lo scontro a due tra Carmelo Abbate e Roberta Bruzzone su Garlasco. Stavolta il contendere è il presunto movente del delitto e la relazione, - facebook.com facebook
"Chiara non era soddisfatta della relazione con Stasi" Roberta Bruzzone a #Quartogrado x.com