Garlasco dubbi di Roberta Bruzzone su rapporto tra Stasi e Chiara Poggi | Non è come cercate di far emergere

Roberta Bruzzone mette in dubbio il legame tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, sostenendo che non è come si vuole far credere.

Per Roberta Bruzzone la relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi era "complicata", con insoddisfazione costante della ragazza per le priorità e il comportamento del fidanzato. Secondo l'esperta, la coppia era affiatata solo in apparenza e la situazione del loro rapporto, ormai "saturo", potrebbe avere influito sul contesto del delitto di Garlasco. Garlasco, la lettura di Roberta Bruzzone Nell'ultima puntata di "Quarto Grado" su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone ha offerto un'analisi critica della relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, al centro del delitto di Garlasco. Secondo Bruzzone, vista in chiave psicologica e comportamentale, la storia tra i due giovani non filava così "liscia" come in diverse occasioni sarebbe raccontato.

Omicidio Chiara Poggi, Roberta Bruzzone a Garlasco: “Devo fare un sopralluogo lì”La criminologa Roberta Bruzzone arriverà a Garlasco per un sopralluogo.

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di StasiRoberta Bruzzone visita per la prima volta la casa Poggi a Garlasco, per chiarire il caso di Alberto Stasi e il mistero sulla porta dello scantinato.

