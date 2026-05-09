La famiglia Poggi di Garlasco ha commentato duramente le intercettazioni in cui vengono coinvolti. Secondo i loro avvocati, non si contestano le intercettazioni di Marco, ma non comprensibili sono le altre conversazioni ascoltate. La famiglia ha definito la situazione come una “vergonna” e ha espresso tutta la propria delusione per il modo in cui sono state condotte le indagini.

“È vergognoso, non pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Ormai si è perso il lume della ragione”. Ieri mattina, al telefono con i loro avvocati, la famiglia Poggi si è lasciata andare ad un duro sfogo. Rabbia e sconforto nelle parole dei genitori di Chiara. Dopo la lettura dei giornali hanno capito quello che nel corso della giornata è emerso chiaramente dalle carte dell’inchiesta di Pavia:Giuseppe Poggi, Rita Preda e il figlio Marco sono stati a lungo intercettati. Sono state scandagliate conversazioni in famiglia, interviste e commenti con vari giornalisti. Non è tardata la dura nota degli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, la famiglia Poggi: “Noi intercettati, una vergona”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Garlasco, i legali della famiglia Poggi su Sempio

Notizie correlate

La rabbia dei Poggi: "Intercettati anche noi, le indagini condizionate da contesti poco trasparenti""Prendiamo atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre ad intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa...

Garlasco, nelle intercettazioni una “commistione tra le versioni della famiglia Poggi e quelle indotte dal fronte Sempio”Garlasco (Pavia) – Tra le intercettazioni eseguite nel corso di questo anno di nuova indagine sul delitto di Garlasco, ci sono anche quelle della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Garlasco, famiglia Poggi: Carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti; Garlasco, la famiglia Poggi: Carabinieri condizionati da contesti opachi; Vita in diretta 2025/26 - Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - 07/05/2026 - Video; Garlasco, i carabinieri contestano l'intreccio tra la famiglia Poggi e la difesa di Andrea Sempio.

Garlasco, i Poggi e le accuse dei carabinieri: «Un atteggiamento inquietante, ispirati dalla difesa di Stasi»«Conversazioni inquietanti» che definiscono l'atteggiamento di «totale opposizione» della famiglia Poggi all'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara. ilmattino.it

Garlasco, i carabinieri contestano l'intreccio tra la famiglia Poggi e la difesa di Andrea SempioGarlasco, i carabinieri starebbero approfondendo anche i rapporti tra la famiglia Poggi e la difesa dell’indagato. la7.it

Garlasco, Sempio e le accuse: "Io questo fatto atroce non l'ho commesso" x.com