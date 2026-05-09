Garlasco la famiglia Poggi | Noi intercettati una vergona

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Poggi di Garlasco ha commentato duramente le intercettazioni in cui vengono coinvolti. Secondo i loro avvocati, non si contestano le intercettazioni di Marco, ma non comprensibili sono le altre conversazioni ascoltate. La famiglia ha definito la situazione come una “vergonna” e ha espresso tutta la propria delusione per il modo in cui sono state condotte le indagini.

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“È vergognoso, non pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Ormai si è perso il lume della ragione”. Ieri mattina, al telefono con i loro avvocati, la famiglia Poggi si è lasciata andare ad un duro sfogo. Rabbia e sconforto nelle parole dei genitori di Chiara. Dopo la lettura dei giornali hanno capito quello che nel corso della giornata è emerso chiaramente dalle carte dell’inchiesta di Pavia:Giuseppe Poggi, Rita Preda e il figlio Marco sono stati a lungo intercettati. Sono state scandagliate conversazioni in famiglia, interviste e commenti con vari giornalisti. Non è tardata la dura nota degli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Garlasco, la famiglia Poggi: “Noi intercettati, una vergona”
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Garlasco, i legali della famiglia Poggi su Sempio

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