I residenti di una zona della città hanno espresso preoccupazione dopo aver scoperto di essere stati oggetto di intercettazioni telefoniche. La Procura di Pavia ha deciso di procedere con le intercettazioni in relazione a un’indagine in corso, che coinvolge anche soggetti non specificati. Le persone coinvolte criticano la trasparenza delle operazioni e chiedono chiarimenti sulle modalità adottate nel corso delle indagini.

"Prendiamo atto del fatto che la P rocura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre ad intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa sembra essere stata quella di aver partecipato attivamente ad un processo penale conclusosi con la condanna irrevocabile di Alberto Stasi consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione e di non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio". Lo scrivono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna in una nota per la stampa. "Rileviamo inoltre che in questi giorni vengono impropriamente diffusi anche gli esiti di tale sorprendente attività captativa in spregio a tutte le norme penali di riferimento".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rabbia dei Poggi: "Intercettati anche noi, le indagini condizionate da contesti poco trasparenti"

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