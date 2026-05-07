Gli avvocati di Andrea Sempio hanno avviato le operazioni per recuperare un file audio di un podcast ascoltato dal loro assistito il 14 aprile del 2025. Durante un controllo, una microspia ha registrato alcune frasi sconnesse pronunciate in auto, mentre Sempio ascoltava il podcast. La difesa ha dichiarato che quelle frasi non costituiscono una confessione. Gli investigatori stanno analizzando il materiale audio per ulteriori verifiche.

I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole, emerse ieri subito dopo l’interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio il commesso, secondo i pm di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell’omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Da quanto si è saputo, infatti, gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Garlasco, la difesa di Sempio: "In auto commentava un podcast, quelle frasi non sono una confessione"

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