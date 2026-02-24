Una mano insanguinata Garlasco il giallo dell’impronta sul pigiama di Chiara Poggi

Una mano insanguinata ha lasciato un'impronta sul pigiama di Chiara Poggi, causando scalpore nel 2007. La presenza di questa traccia ha alimentato sospetti e dubbi tra gli inquirenti, mantenendo vivo il mistero sulla dinamica del delitto. Nonostante siano passati quasi vent’anni, le indagini non hanno ancora portato a una soluzione definitiva. La scoperta di questa impronta ha riacceso l’attenzione sul caso, che resta uno dei più discussi della provincia pavese.

A quasi vent'anni dal delitto che ha sconvolto la provincia pavese, il caso Garlasco continua a far discutere e a generare nuovi interrogativi. L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, resta uno dei fatti di cronaca nera più controversi degli ultimi decenni. Nonostante sentenze, ricorsi e pronunce definitive, l'attenzione mediatica e giudiziaria non si è mai realmente spenta. Nel tempo, il procedimento ha attraversato fasi alterne, tra assoluzioni e condanne, fino alla decisione finale che ha riconosciuto colpevole Alberto Stasi.