Garlasco il papà di Sempio intercettato | Finirà presto

Da iltempo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A due giorni dalla conclusione delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, sono stati diffusi nuovi estratti di intercettazioni ambientali. Tra queste, una conversazione in cui il padre di Sempio afferma: “Finirà presto”. Le conversazioni sono state registrate nel corso delle indagini e ora vengono rese pubbliche, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

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A due giorni dalla chiusura ufficiale delle nuove indagini sul delitto di Garlasco emergono nuovi stralci di intercettazioni ambientali. Oltre ai soliloqui in auto di Andrea Sempio, nell'informativa dei carabinieri di Milano Moscova compaiono anche frammenti di conversazioni riconducibili ai protagonisti collaterali della vicenda. Tra queste, una coinvolge Giuseppe Sempio, padre del 38enne, che menziona l'ex sostituto procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato dalla procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari in relazione alla gestione della prima inchiesta su Andrea Sempio.  La nuova intercettazione La captazione risale al 17 marzo 2025, due mesi prima che fosse ritrovato l'appunto in cui Giuseppe Sempio aveva annotato: “Venditti gip archivia x 20, 30 Euro”.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Garlasco, il padre di Sempio intercettato: “Il pm Venditti mi disse che sarebbe finita presto”

Video Garlasco, il padre di Sempio intercettato: “Il pm Venditti mi disse che sarebbe finita presto”

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