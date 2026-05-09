Garlasco il papà di Sempio intercettato | Finirà presto

A due giorni dalla conclusione delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, sono stati diffusi nuovi estratti di intercettazioni ambientali. Tra queste, una conversazione in cui il padre di Sempio afferma: “Finirà presto”. Le conversazioni sono state registrate nel corso delle indagini e ora vengono rese pubbliche, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui