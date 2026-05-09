Durante un’intercettazione ambientale del 17 marzo 2025, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, si è confrontato con un cronista e ha menzionato un commento di un pubblico ministero. Nel dialogo, Sempio riferisce che il magistrato avrebbe detto: «Finirà presto». Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, non più aperte, hanno portato a questo rilievo.

Emergono ulteriori dettagli delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, ufficialmente chiuse. Nello stralcio di un’ intercettazione ambientale del 17 marzo 2025 parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che si confronta con un cronista. “No. C’è uno solo guardi, ma glielo dico sinceramente. Venditti . Che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto. Va beh ha fatto tutte. ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice ‘Questa cosa finirà presto’ . che era il Gip che c’era a Pavia”, dice l’uomo. Nell’informativa finale sul delitto di Garlasco si spiega che Giuseppe Sempio “fa confusione” e sovrappone la figura dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti a quella del Gip di Pavia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, intercettato il padre di Andrea Sempio: “Il pm Venditti disse ‘Finirà presto'”

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