Garlasco il movente per la procura | Video intimi sul pc di Chiara Poggi Sempio ha avuto accesso

La procura di Pavia ha accertato che Andrea Sempio aveva accesso al computer di Chiara Poggi almeno fino al 20 luglio 2007, giorno in cui viene copiato un video realizzato a scuola. Secondo gli inquirenti, il movente dell'omicidio potrebbe essere legato alla presenza di video intimi sul computer della vittima. Le indagini hanno portato a questa conclusione nell'ambito di un procedimento ancora in corso.

Per la Procura di Pavia Andrea Sempio "aveva avuto accesso al pc di Chiara Poggi quantomeno alla data del 20 luglio 2007" quando viene copiato un video girato a scuola. Sullo stesso computer c'erano i video intimi della ragazza con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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