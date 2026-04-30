Garlasco la procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi | L'ha rifiutato

La procura ha reso noto che il movente dell'omicidio di Chiara Poggi sarebbe legato a un rifiuto da parte della vittima. Secondo le indagini, Andrea Sempio avrebbe agito motivato da un sentimento di odio nei confronti di Chiara Poggi, che avrebbe respinto il suo tentativo di approccio sessuale. Questa motivazione è stata comunicata come parte delle risultanze dell'inchiesta sulla vicenda.

Per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con il seguente movente: "Riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".🔗 Leggi su Fanpage.it Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026 Notizie correlate Garlasco, la procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: “L’ha rifiutato”Per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con il seguente movente: "Riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo... Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa»: il movente secondo la Procura di Pavia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, per la Procura è Sempio l’assassino di Chiara; Svolta Garlasco: Sempio uccise Chiara Poggi da solo. Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volteChiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede ormai all'unico indagato ... ilmattino.it «Chiara Poggi rifiutò l'approccio sessuale di Andrea Sempio e lui la uccisa con crudeltà»: i pm svelano il movente dell'omicidioUna lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara ... leggo.it IULTIM'ORA Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale" - facebook.com facebook +++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com