A Garlasco, nel Pavese, si svolgeranno due interrogatori nell’ambito di un’indagine in corso. Marco Poggi sarà ascoltato dai magistrati il prossimo 6 maggio, mentre Andrea Sempio, coinvolto nella stessa vicenda, non risponderà alle domande. Recentemente sono stati diffusi filmati intimi di Chiara e Stasi, protetti da password, e un verbale di Marco Poggi contenente la frase “Avevo intuito”. Sono ancora in fase di approfondimento i motivi e le circostanze di quanto accaduto.

Garlasco (Pavia) – Marco Poggi sarà ascoltato dai magistrati di Pavia martedì 6 maggio, parallelamente alla convocazione di Andrea Sempio (che invece non risponderà alle domande). Ma per provare a dare una cornice all’incontro del fratello di Chiara Poggi con i.pm bisogna fare un passo indietro. Qualche settimana dopo il massacro nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. Le ore 12.30. La tv è accesa sul telegiornale Studio Aperto. La giornalista annuncia: “Esisterebbe un filmato che mostra aspetti intimi di Chiara e Alberto e dei loro problemi relazionali”. Papà Giuseppe Poggi sbotta: “Un’altra bugia”. Accanto a lui il figlio Marco lo corregge: “Un video esiste”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I video intimi di Chiara e Stasi (con la password) e quel verbale di Marco Poggi: “Avevo intuito”. Caccia al movente sessuale di Sempio nel pc

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e i video intimi di Chiara e Alberto; Garlasco, oggi testimonianza delle gemelle Cappa: domani convocati Marco Poggi e Andrea Sempio; Garlasco, i video intimi di Chiara, la cartella protetta da password pochi mesi prima del delitto: cosa c'era nel pc di casa Poggi usato anche da Marco (e dagli amici di lui); Garlasco: le nuove verità secondo gli inquirenti, i filmati intimi di Alberto e Chiara avrebbero scatenato l'ossessione di Sempio.

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