Caso Garlasco nelle Moleskine di Sempio gli appunti sulla richiesta di revisione di Stasi | Molta ansia mamma in panico

Nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli relativi al caso di un omicidio avvenuto nel 2007. Oltre agli audio registrati mentre l’indagato principale si trovava da solo in auto, sono stati trovati appunti nelle sue Moleskine che riportano frasi come “Molta ansia, mamma in panico”. Questi elementi fanno parte di un nuovo filone di indagini condotto dalla procura di Pavia, che si concentra sulla richiesta di revisione dell’accusa contro l’unico sospettato.

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