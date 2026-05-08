Caso Garlasco nelle Moleskine di Sempio gli appunti sulla richiesta di revisione di Stasi | Molta ansia mamma in panico
Nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli relativi al caso di un omicidio avvenuto nel 2007. Oltre agli audio registrati mentre l’indagato principale si trovava da solo in auto, sono stati trovati appunti nelle sue Moleskine che riportano frasi come “Molta ansia, mamma in panico”. Questi elementi fanno parte di un nuovo filone di indagini condotto dalla procura di Pavia, che si concentra sulla richiesta di revisione dell’accusa contro l’unico sospettato.
Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti mentre Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi che lo vede come unico autore del delitto, avvenuto il 13 agosto del 2007, era solo in auto, ma anche appunti estrapolati dalle sue Moleskine. Negli atti dell’inchiesta che emergono dall’informativa dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, i militari includono anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall’amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021 in cui, osservano i militari, “fa trasparire un certo interesse all’iter processuale che riguarda” Stasi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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