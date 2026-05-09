Nella vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi, le indagini dei carabinieri hanno analizzato le chat tra l’indagato e Chiara, senza riscontrare tensioni legate a contenuti pornografici. Una consulenza informatica di parte civile suggerisce che Chiara potrebbe aver visto immagini sconvolgenti la sera prima del decesso. La ricostruzione dei messaggi e delle attività digitali continua a essere al centro delle indagini, che cercano di fare luce sui dettagli della relazione tra i due.

Nel complesso scenario investigativo sul delitto di Chiara Poggi, uno dei punti ancora oggi oggetto di confronto tra le diverse ricostruzioni riguarda il rapporto tra la giovane e il fidanzato Alberto Stasi sul piano della sessualità e, soprattutto, il significato da attribuire alle evidenze informatiche nel corso del tempo. La contrapposizione si sviluppa su due livelli distinti: da un lato la ricostruzione investigativa dei Carabinieri di Milano che specificano che “non è mai stato cristallizzato non solo il movente, ma almeno un contesto ipotizzabile nel quale potesse essere maturata una rabbia omicidiaria così cieca”, dall’altro la...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i carabinieri e le chat intime tra Stasi e Chiara: “Nessuna tensione sui file porno”. Nella consulenza informatica di parte civile l’ipotesi che lei vide immagini choc la sera prima dell’omicidio

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