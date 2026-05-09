Gli avvocati di Andrea Stasi hanno richiesto un’azione immediata, puntando a accelerare la richiesta di revisione del processo. La procura di Pavia ha inviato un avviso di chiusura indagini a un altro imputato, Andrea Sempio, segnando un nuovo passaggio nel procedimento legato all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. La vicenda giudiziaria prosegue con nuove fasi e atti processuali.

Con l’avviso di chiusura indagini recapitato ad Andrea Sempio dalla procura di Pavia, si è aperto un nuovo capitolo del fascicolo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio, amico del fratello della vittima, è l’unico indagato in questo filone d’indagine e la procura sembra essere sicura di aver raccolto adeguate informazioni per arrivare al rinvio a giudizio e, successivamente, alla condanna. Ma a questo fascicolo, indipendentemente da quello che sarà l’iter giudiziario per l’individuazione di un nuovo colpevole, è legata la sorte di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per quell’omicidio, perché con il lavoro fatto dagli investigatori di Pavia e di Milano, lui sembra uscire definitivamente dalla scena del crimine.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, gli avvocati di Stasi passano all’azione: “Acceleriamo per la richiesta di revisione”

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