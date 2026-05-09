Garlasco Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino | L' hai fatto tu La possibile spiegazione
I carabinieri hanno reso nota un'informativa finale riguardante un'inchiesta a Garlasco, in cui si fa riferimento a una conversazione intercettata tra un uomo e sua moglie. Durante una telefonata, l'uomo ha chiesto alla donna se fosse stata lei a compiere un'azione, menzionando anche lo scontrino come possibile elemento di prova. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di indagini ancora in corso.
Tra i tanti elementi oscuri del caso di Garlasco, quello relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007 che Andrea Sempio fornì come alibi già nel 2008. Secondo i carabinieri di Milano, la ricevuta del parchimetro non fu prodotta direttamente dal 38enne in quella data. A suggellare questa ipotesi all’interno dell’informativa finale sulla nuova inchiesta sul delitto è l’intercettazione telefonica effettuata il 22 ottobre 2025 ai danni dei genitori dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Durante la conversazione il padre, Giuseppe Sempio, dice chiaramente alla moglie: “Quello scontrino l’hai fatto tu”. Il testo...🔗 Leggi su Virgilio.it
Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio
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Temi più discussi: Garlasco, la verità sullo scontrino: Una manica di diabolici. Cosa dicono i genitori di Sempio (e perché l'audio va contestualizzato); Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; Delitto di Garlasco, tutti gli indizi che incastrerebbero Sempio; Quello scontrino l’hai fatto tu.... Le parole (intercettate) del padre Giuseppe alla moglie che smontano l'alibi di Sempio.
Garlasco, Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino: L'hai fatto tu. La possibile spiegazioneNell'informativa dei carabinieri su Garlasco c'è un'intercettazione dei genitori di Andrea Sempio. Il padre alla moglie: Lo scontrino l'hai fatto tu ... virgilio.it
Lo scontrino lo hai fatto tu: cosa si sono detti i genitori di Sempio quando pensavano di non essere ascoltatiI genitori di Sempio intercettati in auto: il padre dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu. I carabinieri: il tagliando di Vigevano è neutro, l'alibi chiuso nel triangolo familiare. blogsicilia.it
La famiglia della vittima intercettata nel corso dell’ultimo anno: “Io Sempio non l’ho mai visto”, dice Giuseppe Poggi parlando con moglie e figlio. Il quale ha mostrato, nel corso delle audizioni, un’ostilità verso quanto gli veniva chiesto dai carabinieri, specie facebook
#Garlasco a #Mattino5: prosegue indagine su #corruzione tra #Venditti, ex #PM di #Pavia, e #GiuseppeSempio, papà di Andrea #Sempio. "(..) La settimana prossima si dovrebbe decidere se si va verso l'archiviazione o un rinvio a giudizio. Sembra più probab x.com
Garlasco: 'Pagato dai Sempio', la procura di Brescia verso la chiusura delle indagini su Venditti reddit