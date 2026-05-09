Garlasco Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino | L' hai fatto tu La possibile spiegazione

I carabinieri hanno reso nota un'informativa finale riguardante un'inchiesta a Garlasco, in cui si fa riferimento a una conversazione intercettata tra un uomo e sua moglie. Durante una telefonata, l'uomo ha chiesto alla donna se fosse stata lei a compiere un'azione, menzionando anche lo scontrino come possibile elemento di prova. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di indagini ancora in corso.

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