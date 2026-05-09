Garlasco Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino | L' hai fatto tu La possibile spiegazione

Da virgilio.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno reso nota un'informativa finale riguardante un'inchiesta a Garlasco, in cui si fa riferimento a una conversazione intercettata tra un uomo e sua moglie. Durante una telefonata, l'uomo ha chiesto alla donna se fosse stata lei a compiere un'azione, menzionando anche lo scontrino come possibile elemento di prova. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di indagini ancora in corso.

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Tra i tanti elementi oscuri del caso di Garlasco, quello relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007 che Andrea Sempio fornì come alibi già nel 2008. Secondo i carabinieri di Milano, la ricevuta del parchimetro non fu prodotta direttamente dal 38enne in quella data. A suggellare questa ipotesi all’interno dell’informativa finale sulla nuova inchiesta sul delitto è l’intercettazione telefonica effettuata il 22 ottobre 2025 ai danni dei genitori dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Durante la conversazione il padre, Giuseppe Sempio, dice chiaramente alla moglie: “Quello scontrino l’hai fatto tu”. Il testo...🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino: "L'hai fatto tu". La possibile spiegazione
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Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio

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Temi più discussi: Garlasco, la verità sullo scontrino: Una manica di diabolici. Cosa dicono i genitori di Sempio (e perché l'audio va contestualizzato); Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; Delitto di Garlasco, tutti gli indizi che incastrerebbero Sempio; Quello scontrino l’hai fatto tu.... Le parole (intercettate) del padre Giuseppe alla moglie che smontano l'alibi di Sempio.

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