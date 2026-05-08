Giuseppe Sempio intercettato con la moglie | Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu

Nelle intercettazioni, un uomo chiede alla moglie chi abbia fatto lo scontrino a Vigevano, dicendo: “Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu”. La frase riguarda uno degli aspetti più dibattuti del procedimento giudiziario in corso. Le conversazioni sono state registrate durante le indagini e hanno attirato l’attenzione degli investigatori. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di verifiche legate all’indagine in corso.

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È una frase semplice, ma fa tremare uno degli snodi più discussi del caso Garlasco: nell’informativa finale dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano sulla nuova inchiesta spunta un’intercettazione in cui il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: “Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!” Parole pesanti, pronunciate in privato e senza sapere di essere ascoltati, che per gli inquirenti incidono direttamente sul tema al centro del titolo: lo scontrino del parcheggio di Vigevano, cardine dell’alibi di Sempio. E adesso, quel “pezzo di carta” sembra molto meno solido. “Lo scontrino lo hai fatto tu”: l’audio che cambia il peso dell’alibi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giuseppe Sempio intercettato con la moglie: “Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu” Notizie correlate Leggi anche: Sempio, il padre intercettato con la moglie: “Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu” Leggi anche: Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio | Il padre intercettato con la moglie: "Lo hai fatto tu a Vigevano" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Brescia chiude le indagini sull’ex procuratore Venditti pagato dai Sempio; Tutti gli elementi della procura contro Sempio: il particolare dei video sulla chiavetta usb, la frase pronunciata in falsetto e l'accusa del padre alla madre; Garlasco, la Procura di Brescia pronta a chiudere inchiesta su presunta corruzione di Venditti; Garlasco, l'alibi dello scontrino di Sempio scricchiola: potrebbe essere della madre, la pista dell'amante. Garlasco, la madre di Sempio in lacrime: Con quello scontrino ho rovinato la vita ad AndreaNelle nuove carte dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi emerge una conversazione tra i genitori di Andrea Sempio sullo scontrino del parcheggio di Vigevano. Gli investigatori: La condanna di Sta ... affaritaliani.it Il padre di Sempio intercettato con la moglie, la frase che fa tremare l’alibi del figlio: «Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu»Giuseppe Sempio è stato registrato in un'intercettazione del 22 ottobre scorso. Secondo la versione fornita dal figlio 38enne, il tagliando della mattina del 13 agosto 2007 avrebbe dimostrato che lui ... msn.com "Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!" Dice cosi Giuseppe Sempio alla moglie Daniela intercettati in auto il 22 ottobre 2025. Per gli investigatori è questo l'elemento che "potrebbe finalmente fugare i dubbi residuali sulla provenienza dello scontrino" # x.com Giuseppe Sempio intercettato: “Sei stata tu…Altro… - facebook.com facebook