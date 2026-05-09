A Garlasco, il meccanismo di revisione del processo è stato descritto come molto complesso dall’avvocato Giuseppe Ledda, membro della Giunta. La procedura coinvolge vari passaggi e procedure legali, rendendo il procedimento lungo e articolato. Le modalità di revisione sono state illustrate in dettaglio, evidenziando le diverse fasi e le complicazioni che possono sorgere durante il percorso. La discussione si concentra sulla complessità di questo procedimento giuridico.

Sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi è l’unico condannato in via definitiva con l’accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata il 13 agosto 2007. Eppure, alla luce dell’avviso di conclusione delle indagini della procura di Pavia ad Andrea Sempio, Stasi «ha una speranza sempre più crescente, ma anche un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto, consapevole altrettanto che questa è un’indagine seria e che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione», ha affermato giovedì l’avvocato Antonio De Rensis, suo legale, intervenuto alla trasmissione ’Ignoto X’ su La7.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Garlasco, ecco come funziona il meccanismo di revisione del processo

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