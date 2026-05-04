Dal processo a Sempio alla revisione per Stasi | ecco perché parleremo di Garlasco per i prossimi dieci anni e quale potrebbe essere il risarcimento per l’attuale condannato – Il video

Diciotto anni dopo il ritrovamento del corpo di una donna in una villetta di Garlasco, il processo a un uomo coinvolto nella vicenda si è concluso con una condanna. Contestualmente, si sta riconsiderando il caso di un’altra persona, coinvolta in una revisione della condanna per un reato diverso. La vicenda giudiziaria, che ha attirato l’attenzione per molti anni, prosegue con aggiornamenti sui risarcimenti e sulle possibili novità legali.

Diciotto anni dopo quella mattina del 13 agosto 2007, quando il corpo di Chiara Poggi fu ritrovato nella villetta di via Pascoli, il caso Garlasco è tutt’altro che chiuso. Fino alla primavera scorsa, la parola “fine” sembrava scolpita nella sentenza definitiva del 2015: 16 anni di carcere per l’ex fidanzato Alberto Stasi. Ma la nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio — all’epoca amico del fratello della vittima — ha riaperto una ferita che sembrava rimarginata. Da quel momento, una sola certezza è rimasta sul tavolo: Garlasco abiterà le cronache e le aule di giustizia per almeno un altro decennio. Non solo per l’iter penale che attende Sempio, ma per l’enorme e intricato nodo economico che scatterebbe se Stasi dovesse ottenere la revisione del processo e il riconoscimento di un’innocenza inseguita per quasi vent’anni.🔗 Leggi su Open.online

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Andrea Sempio sarà in procura a Pavia mercoledì 6 maggio dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini. «Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno» assicura all'Adnkronos l'avvocata Angela Tacchia che difende, insieme al c - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com