Dal 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi viene trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, le indagini si sono focalizzate su Alberto Stasi, il suo fidanzato. La procura ha condotto diverse perizie e analisi, ma finora la revisione del processo non è stata concessa. La vicenda giudiziaria ha attraversato vari passaggi, con numerosi tentativi di riesame che sono stati respinti nel tempo.

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi viene trovata morta a Garlasco nella villetta di famiglia. Partono le indagini, che si concentrano fin da subito su Alberto Stasi, fidanzato della vittima. Assolto in primo e secondo grado, viene infine condannato a 16 anni di carcere dalla Cassazione, nel 2015. Ne ha scontati finora 10, ottenendo la semilibertà nel 2025. Lo stesso anno in cui la procura di Pavia ha aperto le indagini per concorso in omicidio su Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara. I pm sarebbero ormai prossimi a notificare al 37enne l’avviso di conclusione delle indagini. In parallelo, sarebbe pronta un’informativa destinata alla Procura generale di Milano: sarà quest’ultima a stabilire se gli elementi raccolti siano sufficienti a giustificare una richiesta di revisione del processo che portò alla condanna di Stasi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Stasi e la difficile revisione del processo: ecco perché finora non l’ha mai ottenuta

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