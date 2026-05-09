A Garlasco, nelle indagini sul delitto che ha coinvolto la famiglia Poggi, si parla di un video che sarebbe stato sottratto da Andrea Sempio, con un collegamento a una persona di nome Marco. Dopo la conclusione delle indagini su Sempio, dalla procura di Pavia viene filtrata un’ipotesi che potrebbe aiutare a chiarire alcuni passaggi dell’inchiesta. Questo dettaglio si inserisce nel quadro più ampio delle indagini in corso.

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, ecco che dalla procura di Pavia filtra un'ipotesi, o meglio una convinzione degli inquirenti, utile per completare il puzzle dell'impianto accusatorio in questa nuova inchiesta sul giallo infinito del delitto di Garlasco. Secondo gli investigatori, Sempio avrebbe rubato insieme a Marco Poggi il video intimo di Chiara. E anche per questa ragione i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini. Nell'informativa conclusiva depositata dai carabinieri di Milano emerge infatti un passaggio ritenuto centrale dagli investigatori: il "soliloquio" intercettato nell'auto di Andrea Sempio. Una....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco e la famiglia Poggi, "Sempio ha rubato il video con Marco": il tassello che spiega tutto?

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GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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