In un'operazione volta a riaprire il caso, gli atti relativi alla revisione della condanna di un 42enne sono stati consegnati alla difesa. L'avvocata ha incontrato il suo assistito, mostrandogli tutte le carte finora raccolte sul procedimento. La difesa ha dichiarato di voler accelerare al massimo le procedure, su richiesta del suo cliente, per procedere con la revisione del processo.

L'avvocata Giada Bocellari ha incontrato il suo assistito e gli ha mostrato, per la prima volta, tutte le carte "finora acquisite" riguardanti la revisione della condanna definitiva. Su Sempio, la legale ha commentato che pende un "quadro probatorio pesante" Nella giornata di oggi sono stati.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, difesa Stasi: "Acceleriamo al massimo su richiesta di revisione del processo", consegnati gli atti al 42enne

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