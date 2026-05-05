La Procura di Pavia sta conducendo un’indagine sul caso di Garlasco del 2007, con i nuovi atti che sono stati trasmessi anche a un magistrato in particolare. La richiesta di revisione del processo è al centro delle verifiche in corso, che coinvolgono anche altre figure giudiziarie. Non è ancora stato comunicato quando le indagini saranno concluse e se ci saranno sviluppi successivi.

La Procura di Pavia, quando avrà chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco del 2007 col deposito di tutti gli atti dell'inchiesta su Andrea Sempio che va avanti da oltre un anno, potrebbe mettere a disposizione quelle carte, oltre che ovviamente ai legali dell'indagato per omicidio volontario aggravato, anche della difesa di Alberto Stasi, condannato definitivo. Carte utili per una richiesta di revisione del processo degli stessi difensori dell'ex bocconiano, che era già parte interessata del maxi incidente probatorio genetico e sulle impronte. Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi Da quanto si è saputo, tra...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta su Sempio, gli atti anche a Stasi per la richiesta di revisione del processo: ma quando finirà l’indagine?

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