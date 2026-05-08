In un procedimento legale a Garlasco, è stata analizzata la relazione tra i sogni violenti dell’indagato e la sua personalità, attraverso l’uso del test RaCIS. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha mostrato una reazione visibile di disagio di fronte alle immagini della scena del crimine. Un dettaglio emerso è il suo ghigno, che alcuni esperti interpretano come un segnale di tensione o nervosismo.

? Punti chiave Cosa rivelano i sogni violenti di Sempio sulla sua personalità?. Come ha reagito l'indagato davanti alle immagini della scena del crimine?. Perché il ghigno di Sempio indica un disagio psicologico profondo?. Quali contenuti digitali sono stati sequestrati durante le perquisizioni?.? In Breve Analisi RaCIS evidenzia ghigno e disagio psicologico di Sempio durante interrogatori a Pavia.. Rilievi tecnici mostrano reazioni emotive anomale di fronte a immagini della scena del crimine.. Dossier riporta riferimenti a bullismo scolastico, suicidio di un amico e tematiche sataniche.. Perquisizioni presso l'abitazione del trentottenne hanno portato al sequestro di diversi supporti ottici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, l’analisi del RaCIS: quel ghigno di Sempio indica disagio

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