Garlasco carabinieri infedeli fotografavano gli atti

A Garlasco, i carabinieri hanno scoperto che un ex ufficiale aveva scattato fotografie di documenti riservati. Nel suo smartphone sono state trovate tre immagini che raffigurano pagine di un fascicolo su un caso del 2016. Le foto sono state scattate senza autorizzazione e sono state trovate durante le indagini in corso. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale contro l'ex ufficiale.

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