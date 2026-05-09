Garlasco carabinieri infedeli fotografavano gli atti
A Garlasco, i carabinieri hanno scoperto che un ex ufficiale aveva scattato fotografie di documenti riservati. Nel suo smartphone sono state trovate tre immagini che raffigurano pagine di un fascicolo su un caso del 2016. Le foto sono state scattate senza autorizzazione e sono state trovate durante le indagini in corso. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale contro l'ex ufficiale.
Vigilia di Natale del 2016. A Pavia la temperatura è fresca, tra i 5 e i 7 gradi, e il cielo terso. Il fascicolo che vede indagato Andrea Sempio è stato aperto appena il giorno prima. Ma c’è già chi, pare senza averne titolo, ronza intorno a quelle carte: entra nell’ufficio dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti e scatta almeno tre foto ai documenti del fascicolo. È questo uno degli episodi più indecifrabili tra quelli contenuti nell’informativa finale di 309 pagine inviata alla Procura di Pavia dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano nell’ambito delle nuove indagini per omicidio nei confronti di Sempio. Il misterioso «fotografo» è Maurizio Pappalardo, ex militare dell’Arma, all’epoca luogotenente e comandante del Nucleo informativo del capoluogo pavese.🔗 Leggi su Laverita.info
Delitto di Garlasco, acquisite dai carabinieri le foto di Andrea Sempio davanti alla casa
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