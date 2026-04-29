La procura di Pavia ha convocato improvvisamente Andrea Sempio per un interrogatorio in programma il 6 maggio. La convocazione arriva a circa una settimana dall'ultimo interrogatorio e rappresenta l'ultimo step prima della chiusura definitiva delle indagini. La difesa sta valutando se partecipare, precisando che si tratta di un nuovo interrogatorio senza la presenza degli atti.

Andrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Sarà l'occasione per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura definitiva delle indagini. Una convocazione che arriva a sorpresa: il 20 maggio di un anno fa il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi non si presentò perché i suoi legali, che all'epoca erano l’avvocato Angela Taccia e Massimo Lovati, avevano sostenuto la nullità dell’invito in quanto mancava l’avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto. Da quel giorno, Sempio ha fornito più volte la propria versione dei fatti. Ma lo ha fatto in televisione e mai davanti a un magistrato per rispondere a vere contestazioni.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura. La difesa: «Valutiamo, ma è un altro interrogatorio senza gli atti»

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