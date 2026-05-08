La famiglia Poggi di Garlasco si è detta furiosa in seguito alle azioni dei Carabinieri, chiedendo spiegazioni sulle operazioni svolte. La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto alcuni anni fa, torna a essere al centro dell’attenzione con le tensioni tra i parenti e le forze dell’ordine che sono emerse pubblicamente. La discussione riguarda accuse che la famiglia ha definito gravissime nei confronti degli investigatori.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna all’attenzione della cronaca giudiziaria con un nuovo confronto tra la famiglia della vittima e gli investigatori. In una nota diffusa dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, i familiari di Chiara hanno manifestato contrarietà rispetto alle attività più recenti che coinvolgono Andrea Sempio. La posizione espressa è di chiusura verso la nuova ipotesi investigativa, richiamando la condanna definitiva di Alberto Stasi come esito già consolidato sul piano processuale. Famiglia Poggi e carabinieri: le contestazioni sulle nuove indagini. Nella comunicazione dei legali vengono posti interrogativi sul modo in cui sarebbero state condotte le attività dei Carabinieri della Stazione di Milano Moscova.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la famiglia Poggi furiosa: “Cosa hanno fatto i Carabinieri”. Accuse gravissime

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#Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com