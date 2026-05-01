La famiglia Poggi ha espresso forti critiche nei confronti della ricostruzione della Procura di Pavia, che ha indicato Andrea Sempio come l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. La contestazione riguarda soprattutto l’interpretazione degli elementi emersi durante le indagini e la versione dei fatti presentata dagli inquirenti. La discussione si inserisce nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso, con nuove posizioni e dichiarazioni da entrambe le parti.

Nuovo scontro sul delitto Garlasco e sui nuovi sviluppi su Andrea Sempio. La famiglia di Chiara Poggi contesta duramente la nuova ricostruzione della Procura di Pavia, che ha indicato in Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio. Gli avvocati parlano di una ricostruzione “irreale” e mettono in dubbio l’impianto accusatorio, riaprendo uno dei casi più discussi della cronaca italiana. La dinamica: la nuova accusa e il cambio di scenario. La Procura di Pavia ha modificato il capo di imputazione, attribuendo a Sempio la responsabilità esclusiva dell’omicidio. Una svolta che cambia radicalmente il quadro. Fino a oggi, infatti, il delitto era legato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, che sta scontando una pena di 16 anni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi attacca la nuova accusa: ‘Ricostruzione irreale’ su Andrea Sempio

Notizie correlate

Garlasco, per i pm Andrea Sempio uccise Chiara Poggi ‘per un rifiuto’ : nuova ricostruzione del delittoAndrea Sempio, cosa sostiene la Procura di Pavia Secondo la Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi ‘per un rifiuto’.

Delitto di Garlasco, svolta su Andrea Sempio: per la Procura avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo!La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio e l’ipotesi accusatoria cambia: secondo i pm avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.

Delitto di Garlasco, i profili di Stasi e Sempio: il condannato e il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara PoggiA 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco si muove su due binari: Stasi verso la fine della pena, Sempio verso il processo. ilfattoquotidiano.it

Garlasco in TV, arriva la svolta per Alberto Stasi: cosa succede in TvPer l’ex fidanzato di Chiara Poggi si profila la revisione del processo: ultime news e lo sfogo di Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, sostenuto da Roberta Bruzzone ... libero.it

"La nuova versione della dinamica del delitto di Garlasco Per noi è un'ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti". Parlano gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che seguono la famiglia Poggi - facebook.com facebook

Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com