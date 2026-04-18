Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady prima uscita di Fortunato da campione

Antonella Palmisano ha ripreso gli allenamenti a Podebrady, segnando la sua prima uscita ufficiale dopo le competizioni. Nel frattempo, la marciatrice non ha partecipato ai Mondiali a squadre svoltisi domenica 12 aprile a Brasilia, dove si sono disputate le gare di marcia. La sua presenza in gara non è stata registrata in quell'evento.

Antonella Palmisano non ha preso parte ai Mondiali a squadre di marcia, andati in scena domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km ha preferito rinunciare alla trasferta sudamericana per concentrarsi lungo il percorso di preparazione per gli Europei, in programma in quel di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto e dove la fuoriclasse pugliese si presenterà dopo aver trionfato nella 20 km continentale di Roma ormai due anni fa. L’azzurra aprirà la propria stagione all’aperto il prossimo 8 maggio in occasione dell’ Incontro Internazionale di Podebrady (Cechia), uno dei grandi templi del tacco e punta, dove tra l’altro la 34enne ha vinto per due volte in Coppa Europa (nel 2017 e nel 2021).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady, prima uscita di Fortunato da campione Notizie correlate Stano e Fortunato alla sfida dei Mondiali a squadre di marcia: nuove distanze, pronostici incerti. Palmisano assenteI Mondiali a squadre di marcia si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia e si gareggerà sulle nuove distanze del panorama internazionale: la... Francesco Fortunato magico: record del mondo! 5000 di marcia storico: questa volta sarà valido? Palmisano vinceAntonella Palmisano è tornata ai Campionati Italiani Assoluti Indoor dopo sette anni, cimentandosi sui 3000 metri di marcia al PalaCasali di Ancona. Contenuti utili per approfondire Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady, prima uscita di Fortunato da campioneAntonella Palmisano non ha preso parte ai Mondiali a squadre di marcia, andati in scena domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. La Campionessa ... oasport.it Mondiali di atletica: Palmisano si ritira, Perez vince la 20 kmAntonella Palmisano si è ritirata durante la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Perez. Argento alla messicana Alegna Gonzalez. Bronzo alla ... ansa.it