Gara podistica Il 5.000 del lupo ecco le modifiche alla viabilità

Domenica 26 aprile si terrà la terza edizione della gara podistica “Il 5.000 del Lupo”, una competizione ufficiale Fidal Nazionale che si svolge su un circuito di 5 chilometri omologati. L’evento, promosso dal Circolo ricreativo Cittanova e Lupo Sport, coinvolgerà diversi partecipanti e porterà a modifiche temporanee alla viabilità nel centro cittadino. La manifestazione prevede la partenza e l’arrivo in una zona centrale della città.

Domenica 26 aprile in città si svolge la terza edizione della manifestazione "Il 5.000 del Lupo", gara podistica competitiva Fidal Nazionale in un circuito di 5 chilometri omologati organizzata dal Circolo ricreativo Cittanova in collaborazione con Lupo Sport.Per consentire lo svolgimento della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Al Benelli il match tra Ravenna e Pineto: ecco le modifiche alla viabilitàTra le misure adottate anche il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine e con gradazione alcolica superiore a 5 In... Faenza, in piazzale Pancrazi arriva il mercatino solidale: ecco le modifiche alla viabilitàLunedì 6 aprile, in centro storico a Faenza viene organizzato un mercatino solidale promosso dall'associazione Anpana pensato come momento di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 5000 del Lupo, gara podistica competitiva; Ad Abdelmajid e Trinchillo la 5^ edizione della Strafrattese; La gara podistica del primo maggio, tutto pronto a San Mauro Pascoli per il Giro della Torre; 5 Passi in Val Carlina, presentata la nuova edizione. La gara podistica del primo maggio, tutto pronto a San Mauro Pascoli per il Giro della TorrePreviste anche due camminate non competitive, della lunghezza di 10 e 5 km. Appuntamento per tutti in Via Pascoli, con le camminate che partiranno alle 9 e la competitiva alle 10 ... cesenatoday.it Ad Abdelmajid e Trinchillo la 5^ edizione della StrafratteseI due atleti trionfano nella gara maschile e in quella femminile, dedicate alla memoria del fondatore Mimmo Del Prete ... rainews.it Sport e storia: il 25 aprile torna la Cesi-Carsulae-Cesi Sport, natura e storia si incontrano il 25 aprile con la gara podistica e passeggiata ecologica “Cesi–Carsulae–Cesi”, organizzata da Asd Podistica Carsulae insieme alla Pro Loco di Cesi, CronoCarsulae e facebook