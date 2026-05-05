gara ciclistica a marcignana modifiche al traffico per transito e sosta

Domani si svolgerà la 17esima Festa della Ranocchia nel quartiere di Marcignana, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. La manifestazione, organizzata dal Circolo Arci locale, prevede cambiamenti nelle zone di transito e sosta per consentire lo svolgimento della gara ciclistica e altri eventi collaterali. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le modalità di gestione del traffico durante l’intera giornata.

E’ tutto pronto per la “17^ Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana ”,evento che comporterà modifiche temporanee al transito e alla sosta. La gara ciclistica si svolgerà sabato 9 maggio 2026 e interesserà alcune strade in località Marcignana. La corsa ciclistica in circuito categoria giovanissimi (7-12 anni), è organizzata dalla società sportiva Velo Club (scuola ciclismo Empoli) e si svolgerà, appunto, a Marcignana. Il percorso di gara sarà fra via Turati, via della Nave, via Saettino, via Anna Frank, via Turati: la manifestazione si svolgerà con varie batterie (almeno 6) divise per fasce di età con partenza della prima batteria alle 15.🔗 Leggi su Lanazione.it

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